Мир
09:53, 20 ноября 2025Мир

Трамп примет в Белом доме обозвавшего его неудачником политика

Трамп проведет встречу с новым мэром Нью-Йорка Мамдани
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Зохран Мамдани

Зохран Мамдани. Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Президент США Дональд Трамп проведет 21 ноября встречу с новым мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, который построил свою предвыборную кампанию на критике хозяина Белого дома, называя его «неудачником». Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Мы хотим, чтобы все сложилось хорошо для Нью-Йорка», — приводит издание слова американского лидера.

Уточняется, что Трамп многократно критиковал Мамдани, называя его коммунистом и грозя, что победа кандидата закончится крахом для Нью-Йорка. При этом в частном порядке президент Соединенных Штатов называл своего идеологического оппонента талантливым политиком.

4 ноября на выборах мэра Нью-Йорка победил 34-летний социалист-мусульманин Зохран Мамдани. Он родом из индийской диаспоры Уганды. Примечательно, что его предки родом из штата Гуджарат, известного как родина большинства выдающихся политиков Индии, включая премьер-министра страны Нарендру Моди.

Летом Мамдани обошел на праймериз Демократической партии бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который отказался признавать свое поражение и с поддержкой Трампа пошел независимым кандидатом на выборы. Его программа включает в себя бесплатный транспорт, введение налога для богатых и заморозку цен на аренду жилья. Он также грозился арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в случае если он прилетит в город.

