Трампа не пригласили на похороны

Axios: Трамп не получил приглашения на похороны бывшего вице-президента Чейни

Президент США Дональд Трамп не получил приглашение на похороны бывшего вице-президента Дика Чейни. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Портал отмечает, что действующие лидеры США обычно присутствуют на похоронах бывших президентов и вице-президентов, однако отношения семьи Чейни с Трампом резко ухудшились после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Отдельно подчеркивается, что напряжение усилила многолетняя политическая конфронтация между Трампом и дочерью экс-вице-президента и бывшей конгрессвумен Лиз Чейни.

Дик Чейни ушел из жизни 4 ноября в возрасте 84 лет. При Джордже Буше — старшем он занимал пост министра обороны, а в администрации его сына, Джорджа Буша — младшего, занимал пост вице-президента.