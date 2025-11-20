Мир
09:43, 20 ноября 2025Мир

Трампа не пригласили на похороны

Axios: Трамп не получил приглашения на похороны бывшего вице-президента Чейни
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп не получил приглашение на похороны бывшего вице-президента Дика Чейни. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Портал отмечает, что действующие лидеры США обычно присутствуют на похоронах бывших президентов и вице-президентов, однако отношения семьи Чейни с Трампом резко ухудшились после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Отдельно подчеркивается, что напряжение усилила многолетняя политическая конфронтация между Трампом и дочерью экс-вице-президента и бывшей конгрессвумен Лиз Чейни.

Дик Чейни ушел из жизни 4 ноября в возрасте 84 лет. При Джордже Буше — старшем он занимал пост министра обороны, а в администрации его сына, Джорджа Буша — младшего, занимал пост вице-президента.

