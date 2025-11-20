Уиткофф стер пост о тайном плане США по конфликту на Украине

Sky News: Уиткофф прокомментировал статью о тайном плане США, но резко стер пост

Спецпосланник президента США по Украине Стив Уиткофф прокомментировал статью о тайном американском плане по украинскому урегулированию, но затем резко стер пост. Об этом сообщает Sky News.

«Должно быть, он получил это от К...» — написал Уиткофф, сделав репост статьи портала Axios. В издании предположили, что чиновник «явно думал, что отправляет личное сообщение», поэтому очень быстро стер свой пост.

Sky News считает, что речь в посте шла о главе РФПИ, спецпредставителе президента России Кирилле Дмитриеве. «Дмитриев, родившийся в Киеве и окончивший Стэнфорд, по сути, является российским аналогом Уиткоффа. В каком-то смысле они — инь и ян этой геополитической головоломки», — сказано в публикации.

19 ноября портал Axios сообщил, что США разрабатывают новый план урегулирования на Украине. Документ содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Позднее издание рассказало, что президент США Дональд Трамп в рамках нового плана требует от Украины передать России территории, которые на данный момент не находятся под ее контролем, в обмен на предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и европейских союзников Киева.

Источники агентства Reuters также сообщили, что предложения Соединенных Штатов по урегулированию конфликта также включают сокращение численности Вооруженных сил Украины.