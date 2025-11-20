Бывший СССР
Украине вернули тысячу тел бойцов ВСУ

На Украине заявили о возвращении тысячи тел бойцов ВСУ российской стороной
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российская сторона вернула Украине тысячу тел бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными при Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины в своем Telegram-канале.

«Сегодня состоялись репатриационные мероприятия. На Украину возвращена тысяча тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обмен был произведен при содействии Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, в нем участвовали Служба безопасности Украины (СБУ), МВД, ВСУ и другие украинские ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев стремится возобновить обмен пленными с Россией до конца 2025 года. После переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом он также подчеркнул, что Анкара активно содействует возобновлению процесса урегулирования конфликта.

