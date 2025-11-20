Бывший СССР
В ДНР раскрыли потери ВСУ в Димитрове

Кимаковский: Группировка ВСУ в Димитрове понесла большие потери
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла большие потери в Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Группировка противника в Димитрове понесла очень серьезные потери и продолжает стремительно терять личный состав», — сообщил Кимаковский.

По его словам, это привело к существенному снижению активности ВСУ на данном участке фронта.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ. Он размещался в Димитрове.

