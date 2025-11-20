Мир
08:36, 20 ноября 2025Мир

В ЕС поддержали предложения Трампа по Украине

Министр Бока: Венгрия полностью поддерживает усилия Трампа по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Янош Бока

Янош Бока. Фото: Artur Widak / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Венгрия всецело поддерживает все мирные усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил венгерский министр по делам Европейского союза (ЕС) Янош Бока, его слова приводит Newsweek.

«Венгрия — одна из немногих стран, которая полностью и безоговорочно поддерживает мирные усилия президента Трампа по Украине. Мы считаем, что если вы ищете дипломатическое решение, то сначала необходимо наладить дипломатические каналы, а это означает, что вы должны поддерживать прямую связь со всеми заинтересованными сторонами конфликта», — подчеркнул политик.

Бока отметил, что считает прямую дипломатию «само собой разумеющейся и не требующей дополнительных объяснений». Однако он указал на то, что в Европе это воспринимается иначе, поскольку европейские лидеры и чиновники отказываются вести переговоры с Россией.

По словам министра, Будапешт приветствует политику американского лидера по ведению прямых переговоров со всеми сторонами конфликта и добавил, что «Евросоюз должен поступать так же».

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп одобрил план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов.

Согласно данным агентства Reuters, документ подразумевает сокращение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, план также предполагает отказ Украины от некоторых территорий и части вооружения. При создании текста документа проходили консультации с российской стороной, утверждают источники.

