10:17, 20 ноября 2025Экономика

В Европе подготовили список товаров для вывода из-под действия пошлин США

Вячеслав Агапов

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) готовится передать США список товаров для вывода из-под действия пошлин. О подготовке перечня со ссылкой на европейских дипломатов сообщает Politico

Окончательно согласовать список планируют в пятницу. По сведениям источников, в него войдут медицинские приборы, вина, крепкие алкогольные напитки, пиво и макаронные изделия. Сейчас эта продукция не входит в перечень исключений из пошлин в рамках торгового соглашения, которое ЕС и США заключили в июле.

Список собираются представить министру торговли Говарду Латнику и представителю США на торговых переговорах Джеймисону Гриру. Встреча с министрами стран ЕС пройдет 24 ноября.

В конце июля ЕС и США достигли торговой сделки. Ради снижения импортных пошлин до 15 процентов Брюссель обязался закупать у Вашингтона СПГ, ядерное топливо и оружие. Объединение также должно приобрести энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и вложить в экономику Соединенных Штатов 600 миллиардов долларов. Однако пошлины США в 50 процентов для европейских стали и алюминия остались в силе.

В швейцарской Ассоциации технологической промышленности назвали воздействие американских пошлин на экономику этой европейской страны ужасным сценарием. Согласно прогнозам, местный экспортный бизнес, работающий в технологической отрасли, будет уничтожен.

