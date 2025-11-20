Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 20 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме фразой «пусть редактируют» прокомментировали изъятие романа «Оно» из магазинов

Депутат Драпеко — об изъятии романа Кинга «Оно»: Пусть редактируют или изымают
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Решение об изъятии из продажи культового романа Стивена Кинга «Оно» могло быть принято на основании экспертизы лингвистов, филологов и других специалистов, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Елена Драпеко.

«Есть закон о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Мы его написали, проголосовали за него. Это наше мнение. Такой литературы у нас быть не должно. Либо пусть редактируют, либо изымают из продажи», — сказала Драпеко.

Она допустила, что эксперты могли провести анализ и выявить наличие пропаганды.

«Есть специально обученные люди, эксперты. Лингвисты, филологи, которых, видимо, наняли, чтобы они дали заключение. Просто так ведь тираж снимать не будут — это дорого. Если сняли, значит, что-то не так», — заключила депутат.

Ранее стало известно, что роман начали снимать с продажи в российских маркетплейсах и книжных магазинах. По информации источника, продукция «может быть запрещена на территории Российской Федерации или нарушать правила площадки».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    Предсказана реакция Зеленского на план России и США по урегулированию конфликта на Украине

    Названо самое аварийное туристическое направление у россиян

    «Он стал помехой». Главный союзник Украины в Белом доме может скоро уйти в отставку. Почему Трамп разочаровался в нем?

    Установлен возраст самой большой в Европе дюны

    Взорвавшего машину полковника в Москве отправили в колонию на четверть века

    Раскрыты неочевидные причины проблем с суставами

    Пешеход отлетел от удара автомобиля в российском городе и попал на видео

    В международном аэропорту России на сутки задержали рейс в Дубай

    Доктор Мясников назвал способы бросить курить раз и навсегда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости