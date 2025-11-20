Россия
08:26, 20 ноября 2025Россия

В Госдуме назвали срок на предотвращение конфликта с НАТО

Соболев заявил, что у России есть четыре года на предотвращение конфликта с НАТО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев назвал срок на предотвращение конфликта с НАТО. Его комментарий приводит NEWS.ru.

Депутат заявил, что у России есть четыре года на изменение ситуации. Парламентарий уверен, что Европа уже готовится к войне с РФ. «Поэтому у нас есть это время на принятие всех мер, чтобы эта война ни в коем случае не была для нас очень трудной и тяжелой», — поделился Соболев.

Кроме того, он призвал укреплять армию России и военно-промышленный комплекс, чтобы НАТО «не посмела на нас напасть».

До этого британский дипломат в отставке Аластер Крук отметил, что заявления Европы о войне с Россией выглядят как бравада.

По его мнению, у Европы сейчас нет денег, чтобы сражаться с Россией. Также эксперт указал, что у европейских стран нет достаточного человеческого ресурса и вооружения.

