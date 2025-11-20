В Кремле отреагировали на сообщения о тайных консультациях с США по Украине

Песков: РФ не может добавить ничего нового по поводу диалога с США по Украине

Российская сторона не может добавить ничего нового по вопросу диалога с США, касающегося урегулирования по Украине, помимо того, что обсуждалось в Анкоридже. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о проведении Москвой и Вашингтоном «тайных консультаций». Об этом передает РИА Новости.

«Нет, по этому сюжету я могу лишь сказать то, что мы повторяли уже неоднократно вчера. Чего-то нового добавить к тому, что обсуждалось в Анкоридже, мы не можем. Каких-либо новаций в данном вопросе у нас нет», — указал представитель Кремля.

Песков добавил, что между Россией и США как таковых консультаций по украинскому урегулированию на данный момент нет, однако стороны поддерживают контакт.

Ранее портал Axios сообщил, что российские и американские представители ведут тайные консультации по разработке плана разрешения украинского кризиса.

Также газета The Financial Times сообщила, что в рамках предполагаемого плана США потребуют от Украины отказаться от Донбасса и признать русский язык. Кроме того, предполагается, что Вашингтон свернет военную помощь Киеву, а украинские войска будут сокращены.