В Кремле высказались об обвинениях Британии в «атаке» на авиацию

Песков: Обвинения Британии в лазерной атаке на авиацию комментирует Минобороны

Обвинения со стороны Великобритании в «лазерной атаке» на ее авиацию должно комментировать Министерство обороны России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это нужно адресовать в министерство обороны», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что данная информация касается действий российских военных кораблей, в связи с чем комментировать обвинения со стороны Британии может только Минобороны.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили обратился с посланием к России. Он заявил, что российский корабль «Янтарь» находится у британских вод и якобы занимается картографированием подводных кабелей, а также направляет лазерные лучи на пилотов Военно-воздушных сил Британии.