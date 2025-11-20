Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:32, 20 ноября 2025Мир

В Кремле высказались об обвинениях Британии в «атаке» на авиацию

Песков: Обвинения Британии в лазерной атаке на авиацию комментирует Минобороны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетМинобороны

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Обвинения со стороны Великобритании в «лазерной атаке» на ее авиацию должно комментировать Министерство обороны России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это нужно адресовать в министерство обороны», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что данная информация касается действий российских военных кораблей, в связи с чем комментировать обвинения со стороны Британии может только Минобороны.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили обратился с посланием к России. Он заявил, что российский корабль «Янтарь» находится у британских вод и якобы занимается картографированием подводных кабелей, а также направляет лазерные лучи на пилотов Военно-воздушных сил Британии.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    Лукашенко на фоне скандала высказался о Зеленском фразой «уберут и тебя»

    Украине вернули тысячу тел бойцов ВСУ

    «Яндекс» начал искать сознание у ИИ

    Песков раскрыл сроки трибунала над украинскими неонацистами

    Допрос матери найденной в диване новорожденной попал на видео

    Володин предрек скорое исчезновение Зеленского с территории Украины

    В России назвали число возвращенных Украине за год тел бойцов

    Россия увеличила закупку китайских грузовиков

    Задержанный за изготовление порно с детьми оказался российским актером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости