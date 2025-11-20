Бывший СССР
В МИД объяснили невозможность членства Украины в Евросоюзе

Захарова: Украина не соответствует ни одному критерию для вступления в Евросоюз
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Согласно документам Евросоюза (ЕС), Украина не соответствует ни одному из критериев для получения членства в сообществе. Невозможность вступления Киева в ЕС в интервью РИА Новости объяснила представитель МИД России Мария Захарова.

«У людей, которые понимают, как работает Европейский союз и по каким критериям вступают страны, есть четкое понимание, что Украина не соответствует ни одному из заявленных критериев», — заявила дипломат.

Она отметила, что на Украине сложился недемократический режим, в котором отсутствует прозрачная и независимая судебная система и провалена борьба с коррупцией в высших эшелонах власти.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что властям Евросоюза необходимо будет взять заем, чтобы продолжить финансирование Украины. Глава правительства указал, что выделенной Киеву суммы в размере 135 миллиардов евро сейчас просто нет в европейском бюджете.

