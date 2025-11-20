Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:24, 20 ноября 2025Бывший СССР

В МИД России высказались о влиянии коррупционного скандала на рейтинг Зеленского

Захарова: Коррупционный скандал на Украине обрушил рейтинг Зеленского
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Коррупционный скандал на Украине обрушил рейтинг президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Захаровой, расследование по делу в отношении бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича обрушило рейтинг украинского лидера.

«Киевские власти занимаются отмыванием средств, выделенных Западом на производство дронов, большинство из которых уничтожается российской армией», — высказалась она.

10 ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.

Позднее стало известно, что НАБУ приостановило публикацию материалов по итогам расследования антикоррупционного скандала из-за дел, которые связаны с коррупцией в сфере вооружения.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уберут и тебя». Лукашенко предупредил Зеленского, что Запад может отстранить его от власти

    Собака набросилась на ребенка в российском городе

    Венгрия выдвинула требование Украине

    Россияне выразили свое отношение к тучным людям в самолетах

    Специально переехавшего многодетную россиянку водителя BMW осудили на 11 лет

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Москвичей предупредили об опасности

    Эксперту шоу Соловьева стало плохо в Москве

    Диабет неожиданно связали с риском развития опасного рака

    Госдума приняла закон о повышении налогов для букмекеров в 60 раз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости