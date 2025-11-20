Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:59, 20 ноября 2025Экономика

В Минтрансе посоветовали не запрещать самокаты в регионах

Минтранс посоветовал развивать электросамокаты в регионах
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Минтранс посоветовал не запрещать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), а развивать их. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замминистра транспорта России Алексея Шило.

В письме чиновникам рекомендовано содействовать развитию СИМ и не создавать избыточных административных барьеров. Шило советует субъектам федерации вместо запретов создавать условия для безопасного и комфортного использования СИМ через интеграцию в транспортную систему городов.

Минтранс попросил регионы до 25 декабря 2025 года предоставить информацию о состоянии развития правового регулирования использования СИМ. В частности, в жилых, общественно-деловых, производственных и рекреационных зонах необходимо обеспечить возможность передвижения СИМ, а для стоянки можно использовать велопарковки.

Ранее было запрещено парковать электросамокаты в центре Перми. Аналогичный запрет вступил для Санкт-Петербурга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    16-летние россиянки втайне от родителей едут на вечеринки с шейхами в Дубай. Они продают свою девственность за сотни тысяч рублей

    Армия России заняла Веселое

    ВСУ попытались прорвать окружение в Харьковской области

    Армия России уничтожила пусковые установки HIMARS

    Мать российского криминального авторитета упала в обморок на суде по его делу

    Трамп обрушил поставки одного из ключевых экспортных товаров Швейцарии

    Малышева похвалила изобретение индийских ученых против воняющей обуви

    В России высказались о новых «сокрушительных санкциях» США

    В Африке обратились к Путину, Медведеву и Лаврову

    Российские войска нанесли серию ударов по востоку Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости