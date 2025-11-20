В Минтрансе посоветовали не запрещать самокаты в регионах

Минтранс посоветовал развивать электросамокаты в регионах

Минтранс посоветовал не запрещать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), а развивать их. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замминистра транспорта России Алексея Шило.

В письме чиновникам рекомендовано содействовать развитию СИМ и не создавать избыточных административных барьеров. Шило советует субъектам федерации вместо запретов создавать условия для безопасного и комфортного использования СИМ через интеграцию в транспортную систему городов.

Минтранс попросил регионы до 25 декабря 2025 года предоставить информацию о состоянии развития правового регулирования использования СИМ. В частности, в жилых, общественно-деловых, производственных и рекреационных зонах необходимо обеспечить возможность передвижения СИМ, а для стоянки можно использовать велопарковки.

Ранее было запрещено парковать электросамокаты в центре Перми. Аналогичный запрет вступил для Санкт-Петербурга.