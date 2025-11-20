Посольство РФ объяснило отмену концерта пианистки Леонской в Нидерландах страхом

Отмена концерта советской и австрийской пианистки Елизаветы Леонской в нидерландском городе Эйндховен стала проявлением страха перед русской культурой. Об этом рассказали в российском посольстве в Нидерландах, передает ТАСС.

По данным дипломатов, они наслышаны о таком решении, которое очевидно является политизированным и приятым в угоду политической конъюнктуре. Подобные действия стали не просто актом цензуры, но и проявлением «глубочайшего невежества». Как напомнили в посольстве, в канун Рождества почти повсеместно в Нидерландах звучит музыка великого русского композитора Петра Чайковского из балета «Щелкунчик».

В конечном счете поступок привел совсем не к изоляции России, а к культурной изоляции самих Нидерландов, отметил собеседник агентства. «Убеждены, что нидерландские ценители искусства сами сделают выводы в данной ситуации о том, является ли концертный зал города Эйндховен домом культуры в истинном значении этого слова», — заключили дипломаты.

Ранее сообщалось, что запланированный на 4 декабря концерт Елизаветы Леонской был отменен. Администрация площадки объяснила срыв выступления российским происхождением артистки и ее участием в концерте в одном из московских театров.