Посол Польши заявил, что на него напали в Петербурге. На российском ТВ это назвали теплой встречей

Посол Польши Краевский заявил, что на него напали в Санкт-Петербурге

На польского посла в России Кшиштофа Краевского напали в Санкт-Петербурге — группа активистов атаковала дипломата и его охранников около Базилики святой Екатерины на Невском проспекте.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 ноября. На кадрах петербургского телеканала «78» видно, как активисты (не более пяти человек) толкаются с послом и его охранниками сначала на улице, а затем в помещении. Один из напавших держит плакат с надписью «Когда вы и ваши власти перестанут спонсировать и вооружать Украину?»

На видео также попал момент, когда Краевский говорит: «Полицию надо вызывать», на что один из напавших отвечает: «А ты на себя вызови полицию» и возмущается, почему по центру Петербурга ходит, по его мнению, «террорист».

«В числе прочего российские активисты просили объяснить [Краевского], почему польские власти ведут политику двойных стандартов: с одной стороны, заявляют о стремлении к миру, а с другой — финансируют и вооружают Украину. (…) Дипломат оказался немногословен», — заявил телеканал, озаглавив сюжет об инциденте фразой «теплая встреча». Один из участников акции по имени Вадим в интервью «78» обратил внимание на снос в Польше памятников в честь павших в Великой Отечественной войне.

Краевский заявил, что эти активисты атакуют его не в первый раз

«Я, к сожалению, уже привык: агрессивное поведение так называемых активистов по отношению ко мне и моим коллегам, которые используют каждый мой визит за пределы Москвы, чтобы продемонстрировать свои антипольские и антиукраинские взгляды. И я столкнулся с этим в Санкт-Петербурге средь бела дня, на главной улице города», — рассказал позднее посол Польши. Он добавил, что ни с ним, ни с его коллегами ничего не случилось — «охрана действовала профессионально».

Поведение активистов Краевский назвал вульгарным и не вписывающимся ни в какие каноны, а саму акцию — попыткой запугать его. Он отметил, что не сомневается в том, что на него напала хорошо организованная и подготовленная группа. «Все было абсолютно осознанно и скоординировано», — описывает события посол.

Он добавил, что прекрасно знает этих активистов в лицо. «Можно пошутить, что, возможно, стоило бы поменять тех, кто совершает эти нападения», — сказал дипломат. В заключение он посетовал, что этот случай в очередной раз демонстрирует, что дипломат, его статус и Венская конвенция не имеют никакого значения.

В МИД Польши сообщили, что Россия признала ситуацию как «не имеющей место быть»

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Польши Мацей Вевер отметил, что инцидент «начался со словесных нападок, но участники решительно нацелились на физическое столкновение, и охране посла пришлось вмешаться».

Он сообщил, что МИД поднял эту тему в среду на встрече с временным поверенным в делах посольства РФ, и российская сторона «признала, что подобная ситуация не должна была возникнуть и подобные события не должны были иметь место».

«Каждая страна по-своему свидетельствует о своей культуре», — так министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал нападение.