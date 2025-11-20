Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:55, 20 ноября 2025Россия

В Подмосковье продажу алкоголя в жилых домах и во дворах ограничили двумя часами в день

В Подмосковье продажу алкоголя в жилых домах ограничили двумя часами в день
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Подмосковье продажу алкоголя во дворах жилых домов и общепите ограничили двумя часами в день. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы на сайте.

Соответствующий закон был принят на 123-м заседании регионального законодательного органа.

Председатель Мосгордумы Игорь Брынцалов пояснил, что реализация алкоголя в указанных местах будет разрешена только с 13 до 15 часов. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года, добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал о ходе борьбы за трезвость в возглавляемом им регионе. Он анонсировал скорое переименование работающих в регионе алкомаркетов в сети продуктовых магазинов в рамках борьбы с пьянством. Первый из таких магазинов откроется уже в конце октября.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    Предсказана реакция Зеленского на план России и США по урегулированию конфликта на Украине

    Названо самое аварийное туристическое направление у россиян

    «Он стал помехой». Главный союзник Украины в Белом доме может скоро уйти в отставку. Почему Трамп разочаровался в нем?

    Установлен возраст самой большой в Европе дюны

    Взорвавшего машину полковника в Москве отправили в колонию на четверть века

    Раскрыты неочевидные причины проблем с суставами

    Пешеход отлетел от удара автомобиля в российском городе и попал на видео

    В международном аэропорту России на сутки задержали рейс в Дубай

    Доктор Мясников назвал способы бросить курить раз и навсегда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости