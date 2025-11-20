В Подмосковье продажу алкоголя в жилых домах и во дворах ограничили двумя часами в день

В Подмосковье продажу алкоголя во дворах жилых домов и общепите ограничили двумя часами в день. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы на сайте.

Соответствующий закон был принят на 123-м заседании регионального законодательного органа.

Председатель Мосгордумы Игорь Брынцалов пояснил, что реализация алкоголя в указанных местах будет разрешена только с 13 до 15 часов. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года, добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал о ходе борьбы за трезвость в возглавляемом им регионе. Он анонсировал скорое переименование работающих в регионе алкомаркетов в сети продуктовых магазинов в рамках борьбы с пьянством. Первый из таких магазинов откроется уже в конце октября.