В Раде предрекли конец Украины из-за решения Зеленского по Ермаку

Безуглая предрекла конец Украины из-за решения Зеленского не увольнять Ермака

Если президент Украины Владимир Зеленский не примет решение уволить главу офиса президента Андрея Ермака, то это может стать началом конца страны. Такое заявление сделала нардеп Марьяна Безуглая в Telegam-канале.

«Если президент попытается скрыться и не примет решения, это может стать началом конца. Без преувеличения», — предрекла она.

По словам Безуглой, атмосфера на Украине и в Верховной Раде накалена до предела. Отмечается, что ситуация осложняется обстановкой на фронте.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк рассказал, что Зеленский отказался увольнять главу своего офиса. 20 ноября в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении Ермака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны, главы переговорной группы в Стамбуле Рустема Умерова.