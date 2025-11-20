Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:16, 20 ноября 2025Бывший СССР

В Раде предрекли конец Украины из-за решения Зеленского по Ермаку

Безуглая предрекла конец Украины из-за решения Зеленского не увольнять Ермака
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Если президент Украины Владимир Зеленский не примет решение уволить главу офиса президента Андрея Ермака, то это может стать началом конца страны. Такое заявление сделала нардеп Марьяна Безуглая в Telegam-канале.

«Если президент попытается скрыться и не примет решения, это может стать началом конца. Без преувеличения», — предрекла она.

По словам Безуглой, атмосфера на Украине и в Верховной Раде накалена до предела. Отмечается, что ситуация осложняется обстановкой на фронте.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк рассказал, что Зеленский отказался увольнять главу своего офиса. 20 ноября в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении Ермака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны, главы переговорной группы в Стамбуле Рустема Умерова.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На «Мисс Вселенная» небывалый скандал с подтасовками. Часть жюри покинула конкурс, участницы в панике. Чем это закончится?

    На Украине предрекли неизбежное сокращение ВСУ

    Российский депутат предложил снизить смертность на СВО с помощью собак

    Самолет потерпел крушение и полностью сгорел вместе с пассажирами в Японии

    Тренер Махачева назвал условие завершения карьеры российским бойцом

    Российские банки предложили ограничить скидки на маркетплейсах

    В Госдуме оценили идею с заморозкой денег при покупке жилья

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с одной инфекцией в Москве

    У 24-летней звезды популярного телешоу обнаружили рак

    В России придумали способ сделать жилье еще доступнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости