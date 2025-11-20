На Украине запустили процесс увольнения главы офиса Зеленского и секретаря СНБО

В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Ермака и Умерова

В Верховной Раде Украины зарегистрировали постановление об увольнении главы офиса президента Андрея Ермака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), главы переговорной группы в Стамбуле Рустема Умерова. Карточка законопроекта была опубликована на сайте парламента.

Документ зарегистрировали депутаты от партии экс-президента Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская Солидарность». Они также призвали уволить председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Филиппа Пронина, руководителей наблюдательных советов госпредприятий и всех фигурантов «пленок Миндича», которые легли в основу расследования коррупционного скандала.

«Эти чиновники своими решениями и бездействием подрывают доверие к государству и могут быть связаны с коррупционными схемами, которые вредили обороноспособности [Украины]», — говорится в сообщени, опубликованном в Telegram-канале политсилы.

Ранее издание «Цензор.нет» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский может уволить главу своего офиса Андрея Ермака, если будет доказано его участие в коррупционных схемах. В качестве второго условия называется участие главы офиса президента Украины в гонениях на независимые антикоррупционные структуры республики.