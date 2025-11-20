Россия
20:26, 20 ноября 2025Россия

В России допустили нейтрализацию Зеленского западными спецслужбами

Депутат Госдумы Шеремет: Спецслужбы Запада могут нейтрализовать Зеленского
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Спецслужбы Запада могут нейтрализовать Владимира Зеленского, так как у него есть секретная информация о крупных коррупционных схемах. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, чьи слова приводит РИА Новости.

«Зеленский фактически стал для лидеров ряда западноевропейских стран, особенно агрессивно настроенных против России, миной замедленного действия, в силу обладания им совершенно секретной информацией о коррупционных схемах и преступлениях с их участием», — пояснил он.

Парламентарий считает, что Зеленский сильно разочаровал западные страны, которые по своей неосторожности сделали на него большую ставку. При этом президент Украины, добавил Шеремет, напрасно пытается избежать публичного суда, стремясь найти укрытие на Западе.

Ранее Национальное антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) обнародовало фрагменты прослушки приближенных украинского главы, которые подтвердили факт системы откатов в энергетическом секторе страны. Затем НАБУ объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.

