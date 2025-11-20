Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:51, 20 ноября 2025Россия

В России назвали возможную замену Зеленскому

Алаудинов заявил, что Зеленского уберут и поменяют на Залужного
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Владимира Зеленского уберут и на его место назначат посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Такое мнение выразил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС.

«Сейчас у них кризис власти и еще кризис на фронте. И они, американцы, понимают, что сейчас надо любыми путями договариваться для того, чтобы сделать перерыв (...), Зеленского убрать. Вместо него, я так понял, они сейчас будут пытаться из Англии притащить Залужного», — высказался он.

Алаудинов также выразил мнение, что западные спонсоры Киева будут пытаться переформатировать войска, поскольку «у них все сыпется».

Ранее на Украине предрекли отставку Зеленского из-за коррупционного скандала. С таким мнением выступил бывший премьер страны Николай Азаров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от территорий и сокращение ВСУ. Перед какими еще требованиями США готовятся поставить Зеленского?

    Экс-премьер Украины оценил шансы Зеленского остаться у власти

    В США исключили победу Украины в конфликте

    Россиянам напомнили о сокращенной последней рабочей неделе в году

    Пчелы облепили голову бывшего директора школы и ужалили его 890 раз

    В России предположили гибель инструкторов из США при ударе возмездия по ATACMS

    В России назвали возможную замену Зеленскому

    США начали склонять Зеленского к сделке по Украине из-за коррупционного скандала

    Бойфренд смутил девушку неожиданной просьбой в свой день рождения

    Ученым удалось побороть диабет 1 типа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости