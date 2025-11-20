В России назвали возможную замену Зеленскому

Алаудинов заявил, что Зеленского уберут и поменяют на Залужного

Владимира Зеленского уберут и на его место назначат посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Такое мнение выразил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС.

«Сейчас у них кризис власти и еще кризис на фронте. И они, американцы, понимают, что сейчас надо любыми путями договариваться для того, чтобы сделать перерыв (...), Зеленского убрать. Вместо него, я так понял, они сейчас будут пытаться из Англии притащить Залужного», — высказался он.

Алаудинов также выразил мнение, что западные спонсоры Киева будут пытаться переформатировать войска, поскольку «у них все сыпется».

Ранее на Украине предрекли отставку Зеленского из-за коррупционного скандала. С таким мнением выступил бывший премьер страны Николай Азаров.