Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:14, 20 ноября 2025Экономика

В России подешевели некоторые виды парфюма

ЦРПТ: Средняя цена флакона духов в России упала на 14 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

За девять месяцев 2025 года продажи духов выросли почти вдвое, а средняя стоимость флакона опустилась на 14 процентов, до 1,9 тысячи рублей. Это подсчитали аналитики Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Их выводы процитировало ТАСС.

В то же время туалетная вода подешевела на 3,5 процента, до полутора тысяч рублей за флакон, а парфюмерная, напротив, подорожала на 8,5 процента, до 3,3 тысячи рублей. По объемам продаж духи заняли третье место (24 процента), в то время как на туалетную воду пришлось 35 процентов, а на парфюмерную — 33 процента.

Отмечается, что повышение спроса на духи сопровождается резким скачком импорта, который вырос на 51 процент. Чаще всего их привозят в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Лидером по поставкам оказалась Белоруссия, а Казахстан расположился на второй позиции, увеличив импорт почти в девять раз. Следом идет Турция, чьи поставки выросли на 72 процента.

В конце октября сообщалось, что у россиян растет спрос населения на уходовую косметику. Опросы показали, что 88 процентов россиян покупали в течение года хотя бы один товар из категории «Красота и уход».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уберут и тебя». Лукашенко предупредил Зеленского, что Запад может отстранить его от власти

    Глава фракции Зеленского поставил условие президенту

    Российский хоккеист назвал преимущества отпуска за рубежом

    В России создадут очередной реестр

    Золотой унитаз ушел с молотка за 975 миллионов рублей

    Зеленский отказался увольнять Ермака

    Захарова обвинила Польшу в пещерной русофобии

    В России подешевели некоторые виды парфюма

    Собака набросилась на ребенка в российском городе

    Венгрия выдвинула требование Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости