В России подешевели некоторые виды парфюма

ЦРПТ: Средняя цена флакона духов в России упала на 14 процентов

За девять месяцев 2025 года продажи духов выросли почти вдвое, а средняя стоимость флакона опустилась на 14 процентов, до 1,9 тысячи рублей. Это подсчитали аналитики Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Их выводы процитировало ТАСС.

В то же время туалетная вода подешевела на 3,5 процента, до полутора тысяч рублей за флакон, а парфюмерная, напротив, подорожала на 8,5 процента, до 3,3 тысячи рублей. По объемам продаж духи заняли третье место (24 процента), в то время как на туалетную воду пришлось 35 процентов, а на парфюмерную — 33 процента.

Отмечается, что повышение спроса на духи сопровождается резким скачком импорта, который вырос на 51 процент. Чаще всего их привозят в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Лидером по поставкам оказалась Белоруссия, а Казахстан расположился на второй позиции, увеличив импорт почти в девять раз. Следом идет Турция, чьи поставки выросли на 72 процента.

В конце октября сообщалось, что у россиян растет спрос населения на уходовую косметику. Опросы показали, что 88 процентов россиян покупали в течение года хотя бы один товар из категории «Красота и уход».