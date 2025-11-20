Экономика
19:47, 20 ноября 2025Экономика

В России придумали способ сделать жилье еще доступнее

Сенатор Гибатдинов: Квартиры многодетным семьям нужно продавать по себестоимости
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Квартиры многодетным семьям нужно продавать по себестоимости. Такой способ сделать жилье доступнее для этой категории россиян придумал член Совета Федерации Айрат Гибатдинов, пишет NEWS.ru.

«Говоря о мерах по усилению демографической политики, стоит рассмотреть механизм удешевления жилья для многодетных семей. Речь может идти о возможности приобретения квартир у застройщиков по себестоимости в связке с беспроцентной рассрочкой», — заявил сенатор. Так получится убрать лишние накрутки цены как самим рынком, так и посредниками, уточнил он.

Гибатдинов отметил, что мера потребует активного участия государства. Для этого властям придется субсидировать часть расходов застройщиков. «Поддержка строительной отрасли через субсидирование таких проектов позволит сохранить темпы ввода жилья, а семьям — получить реальный доступ к собственной квартире», — заключил сенатор.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал двукратный рост ставок по семейной ипотеке для россиян с одним ребенком.

