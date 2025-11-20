В России придумали способ сделать жилье еще доступнее

Квартиры многодетным семьям нужно продавать по себестоимости. Такой способ сделать жилье доступнее для этой категории россиян придумал член Совета Федерации Айрат Гибатдинов, пишет NEWS.ru.
«Говоря о мерах по усилению демографической политики, стоит рассмотреть механизм удешевления жилья для многодетных семей. Речь может идти о возможности приобретения квартир у застройщиков по себестоимости в связке с беспроцентной рассрочкой», — заявил сенатор. Так получится убрать лишние накрутки цены как самим рынком, так и посредниками, уточнил он.
Гибатдинов отметил, что мера потребует активного участия государства. Для этого властям придется субсидировать часть расходов застройщиков. «Поддержка строительной отрасли через субсидирование таких проектов позволит сохранить темпы ввода жилья, а семьям — получить реальный доступ к собственной квартире», — заключил сенатор.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал двукратный рост ставок по семейной ипотеке для россиян с одним ребенком.