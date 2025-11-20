Мир
03:40, 20 ноября 2025Мир

В России рассказали о «черной точке» для Зеленского

Пушков: Уход Келлога и ситуация на поле боя стали черной точкой для Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с рядом проблем, сходящихся в «черную точку» для него. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что финансовая ситуация на Украине становится все более сложной, а разгоревшийся в стране коррупционный скандал подорвал репутацию Зеленского. Одновременно с этим украинская армия испытывает трудности на поле боя, при этом Киеву отказали в поставках дальнобойных ракет Tomahawk.

Ко всему прочему, продолжил Пушков, появилась информация о скорой отставке спецпредставителя США по Украине Кита Келлога, который является «лоббистом Киева в Белом доме».

«Все это сходится единовременно в одну "черную точку" для Зеленского. И эта черная середина ноября ноябрем не закончится. Все больше сигналов, что время не просто не на стороне Киева — время все сильнее разворачивается против него», — написал он.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Зеленского согласиться на предложения, обоснованные в плане по завершению конфликта. В частности, согласно документу, Украина должна передать России территории, которые на данный момент не находятся под ее контролем, в обмена на гарантии безопасности от Вашингтона и европейских союзников.

    Все новости