Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 20 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о роли Европы в мирном урегулировании на Украине

Депутат Журова: Европа может попытаться убедить Зеленского принять мирный план
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yorgos Karahalis / AP

США принимают в переговорном процессе только роль медиаторов, а Европа может подключиться на каком-то этапе этого процесса, выполняя лишь роль того, кто убедит украинского президента Владимира Зеленского принять правила урегулирования. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Дон Бэкон резко раскритиковал новый мирный план президента Дональда Трампа по Украине. По его словам, не вовлекать европейцев в этот процесс — глупо.

Журова напомнила, что США изначально не должны были являться стороной переговоров, однако президент Дональд Трамп взял на себя роль медиатора, поскольку имеет влияние на многих европейских политиков. Также депутат подчеркивает, что свою позицию Зеленский согласовывал не только с нынешним американским лидером, но и с его предшественником, при котором был развязан этот конфликт.

«Про европейцев я могу сказать, что на какой-то стадии переговоров, возможно, они могут быть подключены. Но только они не должны влиять на эти процессы. Если еще кто-то появится здесь четвертый, мы тогда вообще завязнем и никогда не закончим, потому что у Европы есть свои интересы в этой ситуации. Остальные просто могут или убедить, или нет Зеленского. Нашего президента убеждать не надо, он все озвучил и европейцам, и Трампу», — сказала парламентарий.

Ранее издание Politico сообщило, что детали американского плана по урегулированию конфликта на Украине встревожили европейских союзников. В Европе опасаются, что Вашингтон «может пойти на уступки» Москве ради скорейшего окончания конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    Лукашенко на фоне скандала высказался о Зеленском фразой «уберут и тебя»

    Украине вернули тысячу тел бойцов ВСУ

    «Яндекс» начал искать сознание у ИИ

    Песков раскрыл сроки трибунала над украинскими неонацистами

    Допрос матери найденной в диване новорожденной попал на видео

    Володин предрек скорое исчезновение Зеленского с территории Украины

    В России назвали число возвращенных Украине за год тел бойцов

    Россия увеличила закупку китайских грузовиков

    Задержанный за изготовление порно с детьми оказался российским актером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости