В Конгрессе США резко раскритиковали новый план Трампа по Украине

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Дон Бэкон резко раскритиковал новый мирный план президента Дональда Трампа по Украине. Его комментарий опубликован в соцсети X.
«Я категорически не согласен с тем, что администрация ведет переговоры с Россией, а не с Украиной, как и с ее планом потребовать от Украины принять соглашение как "свершившийся факт". Не вовлекать европейцев в этот процесс — глупо», — написал конгрессмен, сравнив действия США с выводом войск из Южного Вьетнама в 1973 году и из Афганистана в 2021-м.
Ранее издание Politico сообщило, что детали американского плана по урегулированию конфликта на Украине встревожили европейских союзников. В Европе опасаются, что Вашингтон «может пойти на уступки» Москве ради скорейшего окончания конфликта.
Газета Financial Times писала, что США могут потребовать от Киева отказаться от Донбасса, признать русский язык государственным и предоставить официальный статус местному отделению Русской православной церкви. Кроме того, согласно предложенному плану, США должны будут свернуть военную помощь Вооруженным силам Украины.