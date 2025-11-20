Мир
В Конгрессе США резко раскритиковали новый план Трампа по Украине

Конгрессмен Бэкон резко раскритиковал новый мирный план Трампа по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Дон Бэкон резко раскритиковал новый мирный план президента Дональда Трампа по Украине. Его комментарий опубликован в соцсети X.

«Я категорически не согласен с тем, что администрация ведет переговоры с Россией, а не с Украиной, как и с ее планом потребовать от Украины принять соглашение как "свершившийся факт". Не вовлекать европейцев в этот процесс — глупо», — написал конгрессмен, сравнив действия США с выводом войск из Южного Вьетнама в 1973 году и из Афганистана в 2021-м.

Ранее издание Politico сообщило, что детали американского плана по урегулированию конфликта на Украине встревожили европейских союзников. В Европе опасаются, что Вашингтон «может пойти на уступки» Москве ради скорейшего окончания конфликта.

Газета Financial Times писала, что США могут потребовать от Киева отказаться от Донбасса, признать русский язык государственным и предоставить официальный статус местному отделению Русской православной церкви. Кроме того, согласно предложенному плану, США должны будут свернуть военную помощь Вооруженным силам Украины.

