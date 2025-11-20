Россия
В российском регионе взорвалась котельная

В Приморском крае взорвалась котельная, кочегара доставили в реанимацию
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В поселке Липовцы Приморского края взорвалась котельная, кочегара доставили в реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным российского издания, часть здания в регионе практически разрушилась. На место происшествия прибыли спасатели, они начали разбирать завалы.

Сведений о состоянии пострадавшего работника котельной не приводится.

До этого стало известно, что в городе Алексеевка Белгородской области произошел взрыв газовоздушной смеси.

Тогда частный дом оказался полностью разрушен, кроме того, повреждения получили соседние здания. Несколько людей пострадали.

Еще раньше в Омской области произошла авария на подземном участке магистрального газопровода-отвода.

