В российском регионе взорвалась котельная

В поселке Липовцы Приморского края взорвалась котельная, кочегара доставили в реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.
По данным российского издания, часть здания в регионе практически разрушилась. На место происшествия прибыли спасатели, они начали разбирать завалы.
Сведений о состоянии пострадавшего работника котельной не приводится.
До этого стало известно, что в городе Алексеевка Белгородской области произошел взрыв газовоздушной смеси.
Тогда частный дом оказался полностью разрушен, кроме того, повреждения получили соседние здания. Несколько людей пострадали.
Еще раньше в Омской области произошла авария на подземном участке магистрального газопровода-отвода.