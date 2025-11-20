Моя страна
17:48, 20 ноября 2025

В российском зоопарке впервые за 20 лет родился мандрил

В калининградском зоопарке впервые за 20 лет родился мандрил
Мария Винар

Кадр: «Калининградский зоопарк»

В калининградском зоопарке впервые за 20 лет родился мандрил. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По словам авторов поста, данное событие является историческим для зоопарка. Малыша и его родителей Мумбу и Кармен переселили в отдельный вольер.

Также в публикации журналисты напомнили читателям о самом известном мандриле. «Примат с красным носом и синими полосами на морде — как Рафики из "Короля Льва", который поднимал Симбу на краю обрыва», — отметили они.

В июле сообщалось, что сотрудники калининградского зоопарка устроили новоселье для львов Тиграна и Леи. Отмечалось, что хищники уже освоились в новых апартаментах и в ближайшее время им установят бассейн.

