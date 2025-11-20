В Рязани из-за обломков беспилотников ограничат движение

В Рязани из-за обломков дронов ограничат движение в районе Московского шоссе

Движение автомобильного транспорта в районе Московского шоссе в Рязани временно ограничат для обезвреживания и ликвидации обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале опергруппы российского региона.

Помимо этого, в опергруппе предупредили, что проход граждан у некоторых городских объектов будет ограничен.

Жителей призвали сохранять спокойствие, подчеркнув, что ситуация находится под контролем оперативных служб.

Ранее губернатор региона Павел Малков сообщил, что минувшей ночью Рязанскую область атаковали беспилотники. Он уточнил, что атака была отражена средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате падения обломков на территории предприятия вспыхнул пожар. Предварительно, никто не пострадал.