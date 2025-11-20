Мир
02:25, 20 ноября 2025Мир

В США предупредили Запад об опасности желания «победы над Россией»

Экономист Сакс: Желание Запада победить Россию — ошеломляюще неверная идея
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Max Rossi / Reuters

Американский экономист Джеффри Сакс назвал саму идею возможной победы Запада над Россией «ошеломляюще неверной». Его слова приводит газета «Комсомольская правда».

Он предупредил, что разговоры об этом несут в себе лишь риск дальнейшей эскалации вплоть до применения ядерного оружия. Экономист отметил, что обсуждаемое Западом изъятие российских замороженных активов приведет к серьезной дестабилизации европейской финансовой системы.

Сакс также заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон руководят Европой «очень и очень плохо», поскольку настроены на дальнейшее разжигание конфликтов, а не на решение региональных проблем.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что Европейские страны не смогут выдержать длительного противостояния с Россией.

