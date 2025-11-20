Мир
17:11, 20 ноября 2025

Венгрия выдвинула требование Украине

Сийярто: Венгрия требует, чтобы Украина представила отчет о трате средств
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Венгрия требует, чтобы Украина представила отчет о трате европейских средств коррупционной сетью на фоне разгоревшегося скандала. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Мы требуем, чтобы Украина показала, на что она направляла деньги европейцев. И мы требуем, чтобы Украина отчиталась, сколько денег европейских налогоплательщиков стало жертвой коррупционной сети», — подчеркнул глава МИД.

По словам Сийярто, Венгрия хочет понять, сколько денег украинская «военная мафия» украла у европейцев, а также какая часть дотаций Евросоюза была присвоена коррумпированными властями.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия продолжит оказывать финансовую поддержку Украине, несмотря на вспыхнувший коррупционный скандал.

