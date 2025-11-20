Видео с угрозами Силуанова в адрес критиков ЦБ оказалось дипфейком

Видео с угрозами Силуанова в адрес критиков Центробанка оказалось дипфейком

Видео с министром финансов России Антоном Силуановым, на котором он якобы заявляет, что «будут сажать за критику Центробанка и его главы Эльвиры Набиуллиной», оказалось дипфейком. Кадры распространились в соцсетях.

На то, что это сгенерированный ролик, указывает несовпадающая с речью мимика и механический тембр голоса. Это подтверждено системой анализа и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента «Зефир».

Видео с главой Минфина РФ появилось на фоне заявления председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова о том, что в России рассматривается инициатива приравнять деструктивный контент к экстремистскому.

«Мы должны стать первым государством в мире, которое сделает очень серьезный упор на зачистку интернета от грязи, фейков, бесконечного контента, созданного ботами», — сообщил он. Свинцов подчеркнул, что вопрос только обсуждается, и речь идет о закреплении самого понятия деструктивного контента, под которым сегодня подразумевают пропаганду насилия, суицидов, наркотиков, ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), детской порнографии и иных опасных материалов. Критика экономических решений к нему не относится.

Оригинальное видео было опубликовано 25 декабря 2024 года. Тогда Силуанов дал интервью телеканалу «Россия 24», в котором рассказал в том числе о бюджете России. Он сообщил, что бюджет страны на ближайшую трехлетку сбалансирован, все планы обеспечены ресурсами. Беседы о критике ЦБ и Набиуллиной не велось.

Подобные дипфейки с представителями власти России неоднократно публиковались в соцсетях, однако получали опровержения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».