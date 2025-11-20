Воевавший против России наемник из Швеции получил срок

В Донецке осудили наемника из Швеции за боевые действия против РФ

В Донецке осудили наемника из Швеции за участие в боевых действиях против РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Он признан виновным по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

Как установил суд, 31-летний гражданин Швеции Эрик Виктор Холл через Польшу прибыл на территорию Украины и поступил в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он прошел военную подготовку по обучению стратегии, тактике и обращению с оружием. После этого принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих. За эти действия он получил более двух миллионов рублей.

Холл объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд заочно приговорил его к 13,5 года колонии строгого режима.

Ранее стало известно о предстоящем в Москве суде над гражданином Швеции.