Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:31, 20 ноября 2025Забота о себе

Врачи назвали железные причины отказаться от сахара в чае

UfaTime.ru: Отказ от сахара в чае поможет контролировать вес
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lesha Petrov / Shutterstock / Fotodom

Несладкий чай поможет сократить потребление «пустых» калорий, рассказали специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн Уфы. Эту и другие железные причины отказаться от сахара в чае они назвали в беседе с UfaTime.ru.

По их словам, всего пять чашек чая с двумя кусочками сахара в день дают дополнительные 350 килокалорий, что сравнимо с большим бутербродом. При этом отказ от сахара помогает контролировать вес без радикальных изменений в диете, добавили специалисты.

Другим преимуществом несладкого чая врачи назвали снижение риска развития заболеваний полости рта, включая кариес. Кроме того, отказ от сахара полезен, потому что он мешает усвоению содержащихся в напитке антиоксидантов.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Еще один неочевидный плюс чая без добавок, по мнению врачей, заключается в том, что со временем вкусовые рецепторы адаптируются к отказу от сахара. Благодаря этому человек начнет лучше чувствовать натуральный вкус и аромат чая и естественный вкус других продуктов.

Ранее диетолог Александр Бурлаков назвал мифом утверждение, что алкоголики никогда не болеют. По его словам, злоупотребляющие спиртными напитками люди сильнее подвержены инфекциям и заболеваниям кожи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уберут и тебя». Лукашенко предупредил Зеленского, что Запад может отстранить его от власти

    Собака набросилась на ребенка в российском городе

    Венгрия выдвинула требование Украине

    Россияне выразили свое отношение к тучным людям в самолетах

    Специально переехавшего многодетную россиянку водителя BMW осудили на 11 лет

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Москвичей предупредили об опасности

    Эксперту шоу Соловьева стало плохо в Москве

    Диабет неожиданно связали с риском развития опасного рака

    Госдума приняла закон о повышении налогов для букмекеров в 60 раз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости