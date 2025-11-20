Бывший СССР
ВС России поразили цех по ремонту техники ВСУ в Харьковской области

ВС России нанесли удар по цеху по ремонту техники ВСУ в районе Берестина
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по цеху по ремонту техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Берестина в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В районе города Берестин подтверждено поражение цеха по ремонту и обслуживанию техники и вооружения ВСУ», — сообщил собеседник агентства.

По данным силовиков, в результате удара ВСУ понесли потери среди инженерного состава ремонтных подразделений. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 19 ноября также сообщил об уничтожении в Берестине ангара с 20 единицами бронетехники и пятью грузовиками.

Ранее командование ВСУ от безысходности отправило обслуживавший технический персонал аэродромов на передовую в Харьковскую область. Речь идет о сводных бригадах ВВС, которых ранее замечали на сумском направлении.

    Все новости