ВСУ атаковали электроподстанции и оставили несколько тысяч россиян без света

ВСУ атаковали подстанции в Курской области, оставив без света 16 тысяч человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали электроподстанции в Курской области, оставив без света несколько тысяч россиян. Об этом сообщил глава российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

«В результате атаки без электричества остались более 16 тысяч человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах», — написал Хинштейн.

По данным губернатора, без света также оставался Рыльск, но город уже подключили к резервным источникам. Последствия атаки еще уточняются.

Глава региона заверил, что в ближайшее время начнут проводить инженерно-саперное обследование территорий.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь над регионами России сбили 65 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов — 18 — зафиксировали в небе над Воронежской областью.