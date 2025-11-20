Бывший СССР
ВСУ вынужденно сдали Российской армии южную часть Северска

Mash: ВСУ вынужденно сдали ВС России южную часть Северска в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынужденно сдали Вооруженным силам (ВС) России южную часть Северска в Донецкой народной республике (ДНР), перебросив оттуда соединения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

«Командование украинской армии перебросило оттуда четыре батальона с операторами БПЛА, чтобы попытаться прорвать линии заблокированного Купянска», — говорится в сообщении.

Mash уточняет, что батальоны 81-й аэромобильной бригады ВСУ начали постепенно передислоцировать еще в октябре. Они уходили под «плотным натиском» огневого контроля ВС России, сообщает издание.

Ранее военный корреспондент Александр Коц писал, что подразделения Российской армии смогли зайти в Северск, прорвав оборону украинских войск. В сети стали появляться кадры объективного контроля от российских БПЛА, что говорит о подходе российских военных к городу.

