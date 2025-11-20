Экономика
15:12, 20 ноября 2025

Ввоз китайских легковушек в Россию взлетел в преддверии нового утильсбора

Поставки китайских легковушек в Россию достигли годового максимума в октябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

По итогам октября суммарные объемы ввоза китайских легковых автомобилей в Россию достигли максимальной отметки с начала 2025 года и составили 1,38 миллиарда долларов в денежном выражении. О резком росте импорта транспортных средств из этой азиатской страны сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За второй осенний месяц экспорт китайских легковушек в Россию увеличился на 44,9 процента в сравнении с сентябрьским показателем. Однако даже такой прирост не позволил выправить негативную динамику с начала года. Так, за первые десять месяцев совокупные объемы ввоза этого вида машин из КНР на российский рынок просели на 48,4 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. В январе-октябре показатель в деньгах составил 6,4 миллиарда долларов.

На подобную динамику большую часть года оказывала влияние затоваренность российских автоскладов, отмечают эксперты. В условиях продолжающегося спада продаж дилерам китайских автобрендов невыгодно ввозить в страну автомобили в прежних объемах. В таких условиях они будут стремиться избавиться от внушительных остатков пылящихся на складах машин. Эту проблему не удалось решить до сих пор, несмотря на субсидированные ставки по кредитам и сезонные скидки.

Спрос на китайские легковушки неуклонно падает на фоне ряда факторов. К числу основных причин аналитики относят негативное влияние жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, общего удорожания машин в России и заградительных рыночных ставок по автозаймам. Дополнительных проблем отрасли добавляет регулярное повышение утильсбора, ближайшее из которых запланировано с 1 декабря. В результате нововведений, предупреждал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, заметно подорожают многие популярные в стране автомобили, включая китайские кроссоверы Geely Monjaro. Ожидать в сложившихся реалиях скорого оживления продаж на российском рынке не приходится, заключил глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

