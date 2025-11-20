Выдавший расположение завода по производству РЭБ депутат Рады объяснился

Нардеп Федиенко заявил, что не раскрывал расположение завода «Орион» в Тернополе

Депутат Верховной Рады Украины и член комитета по Национальной безопасности Александр Федиенко отреагировал на сообщения, что он выдал расположение завода «Орион» в Тернополе. Об этом пишет агентство УНИАН в Telegram.

Так, парламентарий заявил, что опубликованные кадры были сняты на выставке в Киеве летом. Он подчеркнул, что не раскрывал ничего тайного.

«Когда я снимаю такие сюжеты, я всегда спрашиваю разрешения у людей, где я снимаю, что это за выставка. Там ничего тайного, закрытого или еще чего-то я точно не обнародовал и не говорил», — объяснил нардеп.

Ранее украинская журналистка Юлия Кириенко обвинила Федиенко в «обнародовании» информации о месте производства средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На видео, в частности, указывались технические характеристики изделий.