Захарова описала коррупционный скандал на Украине словами «вскрывшийся гнойник»

Захарова: Скандал с коррупцией уже привел к политическому коллапсу на Украине

Коррупционный скандал на Украине уже привел к политическому коллапсу в республике. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает корреспондент «Лента.ру».

«Это очередной вскрывшийся гнойник, который сейчас уже привел к политическому коллапсу на Украине», — описала она.

По словам Захаровой, волны коррупционного скандала на Украине доходят и до тех стран, которые поставляли Киеву вооружения и деньги.

10 ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал при участии бизнесмена и соратника украинского лидера Владимира Зеленского Тимура Миндича. Позднее депутат Верховной Рады Никита Потураев опубликовал требования некоторых депутатов правящей партии о том, что необходимо уволить всех причастных к коррупционному скандалу на Украине.

20 ноября стало известно о запуске процесса увольнении главы офиса президента Андрея Ермака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), главы переговорной группы в Стамбуле Рустема Умерова.