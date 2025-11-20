Мир
18:33, 20 ноября 2025Мир

Захарова ответила генералу Кукуле

Захарова: Реальными врагами Польши являются те, кто ссорит ее с соседями
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе польского генштаба генералу Веславу Кукуле, который заявил о подготовке нападения на Польшу со стороны некоего врага. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если говорить о реальных врагах Польши, то они есть, эти реальные враги. Реальные враги Польши — это те, кто ссорят Польшу с соседями. Реальные враги Польши это те, кто создают вокруг Польши пояс нестабильности, поджигая конфликты на европейском континенте. Реальные враги Польши — те, кто не дает Польше использовать ресурсы соседних стран, торговать с этими странами, активно развивать рынки сбыта своей продукции, выстраивать кооперацию производственную, логистическую», — сказала она.

Ранее начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что некий противник готовится к нападению на Польшу.

