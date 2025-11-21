42-летняя звезда «Универа» опубликовала фото в красном купальнике

Актриса Наталья Рудова опубликовала фото в красном купальнике

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда сериала «Универ» снялась в красном раздельном купальнике, состоящем из плавок и топа-бандо с вырезом по центру.

При этом она распустила светлые волосы, украсив образ браслетом и украшенным камнями крестиком. Актриса запечатлела себя на фоне песчаного пляжа у моря.

Ранее в ноябре 42-летняя звезда «Универа» опубликовала фото в крошечном бюстгальтере. Российская актриса Наталья Рудова предстала перед камерой в откровенной спортивной форме.