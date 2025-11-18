42-летняя звезда «Универа» опубликовала фото в крошечном бюстгальтере

Актриса Наталья Рудова показала фото в крошечном черном бюстгальтере

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда сериала «Универ» запечатлела себя в зеркале в раздевалке. Она предстала перед камерой в черной спортивной форме, которая состояла из крошечного бюстгальтера с глубоким декольте, кофты и легинсов.

Также артистка взяла с собой массивные наушники, распустила окрашенные в розовый цвет волосы и надела на шею цепочку с крестом.

