Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:24, 21 ноября 2025Культура

Актер Marvel посмертно получил звезду на голливудской «Аллее славы»

Актер Чедвик Боузман посмертно удостоен звезды на «Аллее славы» в Голливуде
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме «Черная Пантера», удостоился звезды на голливудской «Аллее славы». Об этом сообщает Variety.

На церемонии присутствовали вдова артиста Симон Ледвард-Боузман, его коллеги Виола Дэвис, Лупита Нионго и Майкл Б. Джордан, а также режиссер «Черной пантеры» Райан Куглер.

Нионго произнесла на мероприятии трогательную речь, отметив уникальный талант звезды фильмов Marvel. «В Чедвике было что-то такое, что невозможно объяснить. Это проникало сквозь экран в сердца многих людей», — заявила актриса.

Боузмана не стало в августе 2020 года из-за рака толстой кишки. Артисту было 43 года. Он не рассказывал публично о своем диагнозе.

В марте 2021-го Чедвик был удостоен награды «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический актер» за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Награду вручили его вдове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали мирный план США по Украине

    Учитель музыки отреагировал на обвинения в покушении на детей в российском регионе

    «Мы провели разведку». Великобритания утвердила план отправки войск на Украину. В чем он заключается?

    Стало известно о росте налоговых поступлений в России

    Российская пенсионерка нашла в бездомном свою судьбу и погибла на третий день сожительства

    Раскрыта судьба пилота разбившегося в Дубае истребителя

    В Кремле поставили ультиматум Зеленскому по урегулированию конфликта

    Названы четыре симптома редкой формы диабета

    Актер Marvel посмертно получил звезду на голливудской «Аллее славы»

    Вскрыт пролежавший в земле 1,7 тысячи лет древнеримский саркофаг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости