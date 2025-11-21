Актер Marvel посмертно получил звезду на голливудской «Аллее славы»

Актер Чедвик Боузман посмертно удостоен звезды на «Аллее славы» в Голливуде

Американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме «Черная Пантера», удостоился звезды на голливудской «Аллее славы». Об этом сообщает Variety.

На церемонии присутствовали вдова артиста Симон Ледвард-Боузман, его коллеги Виола Дэвис, Лупита Нионго и Майкл Б. Джордан, а также режиссер «Черной пантеры» Райан Куглер.

Нионго произнесла на мероприятии трогательную речь, отметив уникальный талант звезды фильмов Marvel. «В Чедвике было что-то такое, что невозможно объяснить. Это проникало сквозь экран в сердца многих людей», — заявила актриса.

Боузмана не стало в августе 2020 года из-за рака толстой кишки. Артисту было 43 года. Он не рассказывал публично о своем диагнозе.

В марте 2021-го Чедвик был удостоен награды «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический актер» за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Награду вручили его вдове.