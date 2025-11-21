Военный эксперт Ширяев: Начать расследование коррупции на Украине поручил Байден

Начать расследование коррупции в высших эшелонах власти на Украине поручил еще бывший президент США Джо Байден, когда находился в должности, а его преемник Дональд Трамп унаследовал собранный компромат и дал делу ход. Такое мнение высказал военный обозреватель Валерий Ширяев в интервью Алексею Пивоварову (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на YouTube-канале «Редакция».

«Внутри этого НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины; инициатор расследования коррупции в окружении президента Украины Владимира Зеленского — прим. «Ленты.ру») есть официально — я, когда услышал, чуть со стула не упал — штатная должность американского офицера — куратора спецслужбы другой страны. То есть нет никаких сомнений, что все эти прослушки попали в администрацию Байдена через, естественно, куратора всей этой истории — офицера, который блюдет интересы Соединенных Штатов, а не интересы администрации [президента Украины Владимира] Зеленского», — рассказал он.

По словам эксперта, именно поэтому, почувствовав опасность, украинский президент летом 2025 года хотел подстраховаться, попытавшись установить свой контроль над НАБУ, однако тогда у него ничего не вышло. Теперь же, констатировал Ширяев, Вашингтон нанес ответный удар, сочтя, что подходящий момент настал.

Ранее НАБУ обнародовало фрагменты прослушки приближенных украинского лидера, которые подтвердили факт системы откатов в энергетическом секторе республики. Затем НАБУ объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» Зеленского, сбежал в Израиль перед проведением у него обысков.