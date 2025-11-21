Силовые структуры
16:33, 21 ноября 2025

Богородского маньяка назвали беспроблемным соседом

360: Богородский маньяк был беспроблемным соседом по СНТ и вовремя платил взносы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Богородский маньяк, которого задержали за расправы над нянями, не нарушал правил и вовремя платил взносы в садовое некоммерческое товарищество (СНТ). Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на председателя товарищества «Звезда» Григория Тарасова.

По словам председателя, «их садовод» никогда не создавал проблем. На участке в СНТ он жил с женой до того, как она исчезла.

О задержании серийного похитителя из Подмосковья стало известно в четверг, 20 ноября. По версии следствия, мужчина подыскивал нянь для своего девятилетнего сына на сайтах объявлений, а затем склонял их к употреблению запрещенных веществ и насиловал. На последнее он заставлял смотреть своего маленького ребенка.

Предварительно, на счету маньяка могут быть две жертвы. Девушек он похищал 27 числа — по мнению мужчины, это число означает завершение и конец всех начал.

