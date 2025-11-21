Силовые структуры
09:47, 21 ноября 2025Силовые структуры

Богородский маньяк заставлял сына смотреть на изнасилование нянь

Богородский маньяк запугивал сына и заставлял его смотреть на изнасилования нянь
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Богородский маньяк, которого задержали за расправы над нянями, заставлял своего девятилетнего сына смотреть на их изнасилование. Об этом пишет Baza.

По данным издания, мужчина угрозами заставлял сына смотреть на его преступления, в если тот не слушался — бил его. У мальчика диагностировали шрамы и травмы, а также посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Сейчас с ним работают психологи.

О задержании серийного похитителя нянь из Подмосковья стало известно 20 ноября. Предварительно, на его счету две жертвы. По версии следствия, мужчина из Богородского подыскивал девушек на сайтах объявлений, подбирая среди них няню для ребенка. Пострадавшие приезжали к нему в частный дом, а через некоторое время пропадали.

Известно, что сам задержанный употреблял наркотики и подсадил на них сына. Своих жертв он также склонял к употреблению запрещенных веществ.

