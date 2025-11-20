Появилась информация о личности серийного похитителя нянь из Подмосковья

Похититель нянь из Ногинска жил в частном доме и работал перекупщиком авто

Мужчина из Ногинска, который подозревается в изнасиловании и расправах над нянями, жил в частном доме и работал перекупщиком подержанных автомобилей. Об этом пишет Baza.

По данным издания, все социальные сети обвиняемого посвящены его работе. Кроме постов о машинах, на его страницах есть подписки на группы с фильмами для взрослых.

О задержании жителя Подмосковья стало известно в четверг, 20 ноября. По версии следствия, он подыскивал девушек в качестве нянь для ребенка через интернет-сервисы с объявлениями. Когда те приезжали к нему домой, он насиловал их и склонял к употреблению наркотиков. Одной потерпевшей от его рук девушке удалось сбежать, сейчас она находится в больнице. Еще двоих пропавших ищут.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о расправе, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и склонению к употреблению наркотиков. Известно, что ранее он заявлял в полицию о бесследном исчезновении своей жены.