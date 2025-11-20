Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:59, 20 ноября 2025Силовые структуры

Появилась информация о личности серийного похитителя нянь из Подмосковья

Похититель нянь из Ногинска жил в частном доме и работал перекупщиком авто
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «СК Подмосковья»

Мужчина из Ногинска, который подозревается в изнасиловании и расправах над нянями, жил в частном доме и работал перекупщиком подержанных автомобилей. Об этом пишет Baza.

По данным издания, все социальные сети обвиняемого посвящены его работе. Кроме постов о машинах, на его страницах есть подписки на группы с фильмами для взрослых.

О задержании жителя Подмосковья стало известно в четверг, 20 ноября. По версии следствия, он подыскивал девушек в качестве нянь для ребенка через интернет-сервисы с объявлениями. Когда те приезжали к нему домой, он насиловал их и склонял к употреблению наркотиков. Одной потерпевшей от его рук девушке удалось сбежать, сейчас она находится в больнице. Еще двоих пропавших ищут.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о расправе, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и склонению к употреблению наркотиков. Известно, что ранее он заявлял в полицию о бесследном исчезновении своей жены.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На «Мисс Вселенная» небывалый скандал с подтасовками. Часть жюри покинула конкурс, участницы в панике. Чем это закончится?

    На Украине предрекли неизбежное сокращение ВСУ

    Российский депутат предложил снизить смертность на СВО с помощью собак

    Самолет потерпел крушение и полностью сгорел вместе с пассажирами в Японии

    Тренер Махачева назвал условие завершения карьеры российским бойцом

    Российские банки предложили ограничить скидки на маркетплейсах

    В Госдуме оценили идею с заморозкой денег при покупке жилья

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с одной инфекцией в Москве

    У 24-летней звезды популярного телешоу обнаружили рак

    В России придумали способ сделать жилье еще доступнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости