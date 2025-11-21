Силовые структуры
Похищавший нянь Богородский маньяк называл себя великим

Shot: Богородский маньяк увлекался нумерологией и похищал своих жертв 27 числа
Богородский маньяк, которого задержали за расправы над нянями, увлекался нумерологией и эзотерикой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина называл себя великим, а всех своих жертв похищал исключительно 27 числа — в июле и октябре. По его мнению, это число означает завершение и конец всех начал. Свой день рождения маньяк также отмечает 27 числа.

О задержании серийного похитителя из Подмосковья стало известно в четверг, 20 ноября. Мужчина подыскивал нянь для своего девятилетнего сына на сайтах объявлений. Потенциальные работницы приезжали к нему домой, а через некоторое время пропадали. На своей территории он, по версии следствия, склонял девушек к употреблению запрещенных веществ и насиловал — на последнее он заставлял смотреть своего маленького ребенка.

Предварительно, на счету маньяка могут быть две жертвы. Одна из нянь смогла сбежать, а перед побегом чуть не удушила своего мучителя.

