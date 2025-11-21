Более 200 домов остались без света из-за атаки дронов на ЛЭП в Ростовской области

Слюсарь: Из-за атаки БПЛА повреждена опора ЛЭП в Ростовской области

Опора ЛЭП повреждена из-за атаки украинских беспилотников в Чертковском районе Ростовской области. Более 200 домов остались без электроэнергии, написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Беспилотная атака ночью отражена в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области... В Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, в результате обесточены более 200 домов», — отметил он.

По словам губернатора, подачу электроэнергии специалисты к утру восстановили. Как уточнил Слюсарь, возникший на месте пожар был оперативно потушен. Пострадавших нет.

Ранее Юрий Слюсарь рассказал, что ВСУ в ночь на 19 ноября предприняли попытку атаковать Ростовскую область. По его словам, под ударом оказался Каменский район.

В ночь с 17 на 18 ноября средства противовоздушной обороны также отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области.

